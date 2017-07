Quando la natura va al Cinemambiente 2011

I festival di cinema documentario ricoprono in Italia un ruolo fondamentale, quello di dare visibilità ad opere artistiche altrimenti escluse dai grandi circuiti di distribuzione. Il filone documentario non gode di molta fortuna, dato che le logiche produttive premiano i blockbuster, più appetibili per il grande pubblico. Fortunatamente, però, ci sono ancora artisti coraggiosi che hanno qualcosa da dire e che hanno l'occasione di mettersi in mostra durante i festival specialistici. Tra i più importanti figura Cinemambiente, rassegna di documentari a tematica ambientale, di produzione nazionale e internazionale, che si tiene annualmente a Torino. Si è da poco conclusa la quattordicesima edizione del festival, svoltasi nel capoluogo piemontese dal 31 maggio al 5 giugno. Nella categoria principale, il Concorso internazionale documentari, si impone "There once was an island", di Briar March. Il film, sul tema dei cambiamenti climatici, racconta la storia di una esigua comunità polinesiana, costretta ad abbandonare il piccolo atollo in cui viveva, Takuu, a causa dell'improvviso innalzamento del livello del mare, causato dal riscaldamento globale. La menzione speciale Green Cross Italia va a "Into eternity", del finlandese Michael Madsen. Tratta un argomento quantomai attuale: il problema dell'energia nucleare, narrando vicenda di un enorme deposito in costruzione in Finlandia, destinato allo stoccaggio di rifiuti radioattivi. Il Concorso documentari italiani viene vinto da "Loro della munnizza", realizzato da Marco Battaglia, Gianluca Donati, Luca Schimmenti e Andrea Zulini. Quest'opera, girata a Palermo, esplora il mondo sotterraneo di una "razza" in via d'estinzione: i cenciaioli. Si tratta di veri e propri pionieri del riciclaggio che battono la città recuperando materiali riciclabili dalla spazzatura. Il miglior cortometraggio è "Un monde pour soi", diretto da Yann Sinic. Documentario sull'urbanizzazione rurale contemporanea che affronta l'impatto urbano sull'ambiente e sulla biodiversità. La giuria del WWF premia con la menzione speciale "Dive! - Living off America's waste", girato da Jeremy Seifert. Film di denuncia sugli enormi sprechi alimentari: ogni anno negli Stati Uniti oltre quaranta milioni di tonnellate di cibo vengono buttate nella spazzatura. Le numerosissime iscrizioni al festival indicano che il "green cinema" si sta ormai emancipando come genere cinematografico vero e proprio, divenendo uno strumento sempre più efficace per promuovere valori ambientali.