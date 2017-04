Quando ricorrere all’iridologia

L'iridologia è innanzitutto uno strumento di analisi delle grandi funzioni interne dell'organismo. Spesso permette di diagnosticare sul nascere una patologia, ancora prima che il paziente ne manifesti chiaramente i sintomi. Questo perché, attraverso la comparsa di macchie nell'iride, questa tecnica è in grado di rilevare le alterazioni cellulari indotte dalla malattia, le quali sono alla base e precedono di gran lunga il sintomo conclamato. Insufficienza renale, ulcera gastroduodenale, affezioni linfatiche ed ematiche, sono solo alcune delle patologie che possono dare origine ad quadro clinico serio e si possono prevenire grazie ad un esame iridologico. Un approccio che renderà più efficace e radicale la cura, riducendo il rischio di abusi farmacologici. L'iridologia è dunque un utilissimo strumento a disposizione della medicina preventiva, mentre non è adatto in situazioni di urgenza, quali fratture, gravi disturbi circolatori e così via. La gravidanza non si manifesta a livello dell'iride con segni particolari ad eccezione di una leggera traccia, come si verifica nel caso d'infiammazione dell'utero o di fibroma. L'intervallo ottimale tra una visita e l'altra varia, ovviamente, a seconda delle considerazioni dell'iridologo, ma nel caso di una malattia cronica si aggira intorno ai sei mesi, mentre per quelle acute viene ripetuta ogni dieci giorni. Licia Borgognone