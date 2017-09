Alimentazione. Anche la quantità conta

Mangiare più del necessario è uno degli errori più comuni della nostra alimentazione e quasi sempre i chili di troppo sono la conseguenza di uno stile alimentare errato che porta ad assumere cibo e quindi kcalorie in eccesso rispetto alle reali necessità. Oggi in Italia poco meno del cinquanta per cento degli adulti oltre i trent'anni è in sovrappeso e di questi, un quinto è obeso; la stessa tendenza si profila tra i bambini e gli adolescenti. L'obesità rappresenta una minaccia per la salute, l'eccesso di peso è infatti una delle cause più importanti nell'insorgere di malattie come diabete, arteriosclerosi, ipertensione, gotta, malattie circolatorie e alcuni tipi di tumore. Per queste ragioni mantenere il peso corporeo nei limiti della norma è la prima cosa da fare quando si abbia a cuore la propria salute. In questa ottica il "peso giusto" è il peso corporeo con il quale si è meno esposti a contrarre tali malattie che, si sa, diminuiscono le aspettative di vita. Più che di un peso perfetto si tratta, quindi, di un peso compatibile con la propria salute, di un peso ideale per mantenere la propria salute sia fisica che mentale. Sovrappeso e obesità testimoniano una difficoltà di adattamento dell'individuo che può essere compresa e valutata tenendo conto di fattori psicologici, sociali, economici, culturali. Si osserva che quando una persona desidera capire il collegamento tra il suo comportamento alimentare e i problemi che si trova ad affrontare nella vita di tutti i giorni (di relazione, di lavoro, di salute, ecc.), le esperienze spiacevoli e le sue personali difficoltà, e si convince della propria debolezza può veramente fare progressi nella comprensione dei propri problemi e non usare più il cibo per nasconderli. Giulia Fulghesu