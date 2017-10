Quanto costerà la Nissan Leaf ?

E' stato annunciato il prezzo della nuova Nissan Leaf, la prima auto totalmente elettrica e a zero emissioni, per i mercati europei. Grazie agli incentivi statali, sarà possibile acquistarla con meno di 30 mila euro. Il lancio per ora è previsto in quei Paesi dove sono disponibili consistenti incentivi statali e un buon livello di sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Per questo i primi che potranno da luglio prenotare la propria Leaf saranno gli inglesi, ad un prezzo di 23.350 sterline (27.471 euro), comprensivo di batteria. Il Governo britannico ha infatti recentemente varato importanti incentivi sull'acquisto dei veicoli elettrici, con un rimborso del 25% del prezzo di listino. Seguono i Paesi Bassi dove da dicembre di quest'anno sarà possibile comprarla al prezzo di 32.839 euro. Grazie all'esenzione delle tasse di immatricolazione e dal bollo, il risparmio sarà di circa 6.000 euro in cinque anni. Anche in Portogallo le vendite inizieranno a dicembre ad un prezzo di 29.955 euro, lo stesso dell'Irlanda, dove sarà possibile acquistarla da febbraio 2011. E qui da noi? Nissan ha annunciato che l'elettrica sarà disponibile in tutti i maggiori mercati dell'Europa occidentale entro la fine dell'anno. Si tratta di aspettare ancora qualche mese quindi. "L'Alleanza Renault-Nissan sta investendo oltre quattro miliardi di euro per promuovere la diffusione dei veicoli elettrici, con otto prodotti nei suoi tre marchi" ha detto Simon Thomas. "L'investimento riguarda anche cinque stabilimenti di produzione delle batterie e sette impianti di assemblaggio, tra cui Sunderland nel Regno Unito. L'Alleanza crede nella mobilità elettrica per il futuro del nostro pianeta ed è determinata a mantenere la leadership di mercato in questo campo." La Leaf non ha niente da invidiare ad una berlina classica. Un'elettrica compatta a cinque posti con dotazioni di serie complete, che prevedono: climatizzatore, navigatore satellitare, retrocamera per il parcheggio, presa di ricarica rapida e connettività con gli smart phone. Il gruppo batterie consente un'autonomia di 160 Km con un tempo di ricarica casalinga di circa 8 ore.