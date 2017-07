Quell’Alien di Giovanni Allevi

"Stiamo tornando nel Rinascimento italiano, dove l'artista deve essere un po' filosofo, un po' inventore, un po' folle, deve uscire dalla torre d'avorio e avvicinarsi al sentire comune". E quale modo migliore di uscire dalla torre d'avorio che vedere "oltre", per svelare la realtà, attraverso i suoni della musica? Questa la linea di pensiero di Giovanni Allevi, che si realizza nel titolo del nuovo album "Alien", una raccolta di inediti di piano solo del giovane compositore. Tracklist: Secret love, Tokyo station, Close to me, Giochi d'acqua, Clavifusion, Memory, Abbracciami, Helena, Joli, L.A. lullaby, Sonata in Mib maggiore (di oltre 13 minuti). Nell'edizione deluxe c'è anche la sua interpretazione del Notturno Op.27 n°2 in Reb maggiore di Chopin. Il nuovo lavoro musicale è stato intitolato Alien in quanto "alieno" rispetto ad alcune logiche, "nato lontano dalle richieste del mercato, dalle esigenze discografiche - spiega lo stesso musicista - ma vicino a tutte quelle persone che vogliono vedere oltre la realtà che ci raccontano, oltre quell'universo sconsiderato e infelice che sembra crollarci addosso ad ogni istante. Solo con gli occhi della musica si riesce a svelare la realtà, a 'vedere oltre'". Così questo è un disco "carico di energia, di appassionata vitalità, denso e impetuoso come è la vita che dobbiamo andarci a prendere, e che possiamo afferrare se solo riusciamo a spogliarci dei nostri pregiudizi e di quelli che gli altri ci impongono" ha sottolineato Allevi. E' un musicista da sempre vicino a LifeGate Radio, che ha suonato con noi ai suoi esordi - che coincidono coi nostri - e su cui oggi alcuni nostri ascoltatori si sono divisi. Dal nostro primo post su Facebook: "Non lo conoscevo questo ragazzo..."; "Siete un'ottima radio, ma Allevi ve lo potevate risparmiare... =)"; "E' pur sempre un grande pianista, che piaccia o no!"; "grande pianista?! vabbè, ok, apprezzo il fatto che diate la possibilità a musicisti underground di esprimersi, però lui è semplicemente un 'rihanna' o 'beyoncè' italiano della musica classica". Comunque la pensiate, buon ascolto. Di Alien, di LifeGate Radio, o di entrambi.