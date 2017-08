Quello sparo all’alba. “L’hanno ucciso”

La sua ferocia è stata dimostrata dal fatto di aver ucciso alcune pecore e un po' di polli. Non importa che noi, intesi come esseri umani, per l'aviaria di polli ne abbiamo bruciati vivi milioni, o che di agnelli per la Pasqua ne vengano sacrificati altrettanti milioni; non importa che i macelli siano stati creati da noi: il mostro era Jj1, ossia l?orso ribattezzato affettuosamente Bruno. Non si capisce dove finisca l?immaginario collettivo dell?orsetto di peluche che dorme pacifico tra le braccia di tutti i bimbi del mondo, quando smetta di essere l?orso Yoghi che fugge con i cestini del pic-nic per trasformarsi nella bestia feroce che va assolutamente eliminata. Certo il rischio era che Jj1 dopo aver fatto ?razzia? di bestie, cominciasse a volersi mangiare anche qualche bambino. Si vede che Jj1 pensava che i bambini tedeschi fossero più succulenti di quelli italiani, memore, chissà, della storia che mamma orsa gli aveva raccontato, quando era ancora cucciolo, di Hänsel e Gretel. La verità è che come nel libro di Gabriel Garcia Marquez, Cronaca di una morte annunciata, si sapeva che Jj1 avrebbe fatto quella triste fine. Alcuni avevano addirittura suggerito l?orrenda possibilità, quando ancora si parlava di una cattura incruenta, che magari, data la ferocia, si poteva portare allo zoo di Berlino. Beh, lì almeno avrebbe trovato un degno compagno di merende, l?orso Juan, che qualche anno fa aveva guadato il fosso della sua gabbia, aveva rubato una bicicletta e aveva cominciato a scappare, ma suo malgrado era stato prontamente fermato e risbattuto dietro le sbarre della sua triste prigione a vita. Forse, avrebbero potuto rubare un tandem insieme questa volta, e mettere in atto una vera e propria fuga per la libertà! Ma non è andata così, anche se il ministro bavarese Werner Schnauppauf all?arrivo di Jj1 in Germania, gli aveva dato il suo benvenuto; ora, non ci si poteva immaginare davvero che il benvenuto fosse prese a fucilate! Nessuno, né animalisti, né ministri, né esperti, è riuscito a fermare la voglia di uccidere. E già la morte di Jj1 ha creato business: magliette, gadgets vari, portachiavi, foto. Persino l?ultimo elicottero della Forestale si chiamerà Orso Bruno. Ma la realtà è che Jj1 non potrà più calpestare i sentieri montani delle nostre Alpi, però in compenso potrà correre nelle ?verdi praterie? dove nessuno potrà più fermarlo. Jj1 rimarrà per sempre nel ricordo di chi aveva creduto di poterlo salvare, aveva sperato che invece di godersi freschi bagnetti nel lago tedesco per mandare via la canicola estiva ritornasse sui suoi passi e ritornasse indietro, a casa sua, dove era benvoluto. Eppure Jj1 qualcosa doveva averla intuita, perché a differenza dei primi giorni in cui si faceva vedere spesso, aveva cominciato ad infrattarsi sempre più in alto, sempre più sulle cime, aveva in pratica cominciato a ritagliarsi un suo spazio naturale senza molestie, tanto da scatenare una vera e propria battuta di caccia. Non è riuscito a catturarlo vivo chi anelava a questo happy ending, ma il killer che ha premuto il micidiale grilletto per ben due volte, che subito dopo ha convocato una conferenza stampa, è scomparso (le autorità ne coprono l?identità) perché qualcuno gli ha giurato vendetta per Jj1. E? stato l?uomo a cercare Bruno, a ucciderlo, dimostrando, ma non ce ne era bisogno, che è dell?uomo che bisogna avere davvero paura. Come diceva Woody Allen, ?I cattivi hanno sicuramente capito qualcosa che i buoni ignorano?. Jj1 faceva parte del progetto ?Life Ursus?, un nostro modo per riscattarci, forse, dalla morte e disperazione che l?essere umano ha portato da sempre in tutto il mondo animale. L?orso era scomparso per via dell'indiscriminata caccia a cui era stato sottoposto. In Germania, erano 170 anni che non si vedeva più un plantigrado, ma evidentemente loro non sentono il bisogno di alcun riscatto etico. Quello che ci rende felici, è che Jj2, il fratello di Jj1 , è vivo ed è lui e tutti gli orsi come lui che adesso abbiamo il dovere di salvaguardare. Jj1, alias l?orso Bruno, è stato ucciso alle ore 4,50 del giorno 26 giugno 2006. Il permesso di abbattimento in Baviera sarebbe dovuto scattare solo il giorno dopo. Addio Jj1 in corpo, benvenuto Jj1 in spirito. Daniela Bellon