Questo forse è l'anno dell' auto ad aria . Guy Negre, ex ingegnere di formula uno, ha dichiarato alla Reuters che la sua auto ad aria è pronta per una pre-produzione in India, negli stabilimenti della Tata Motors, dopo ben 15 anni di ricerche, di finanziamenti, di progetti. E - sempre secondo le parole di Negre - il petrolio a 100 dollari al barile ci obbliga tutti, a farci i conti. Dalla sua azienda Motor Development International (MDI), vicino a Nizza, sud della Francia, spiega che quest'auto è a zero emissioni in città e a bassissime emissioni in autostrada, e viaggia per 100 km al costo di un euro in carburante. Che può essere anche bio. Il motore dell'auto ad aria, protetto da circa 50 brevetti internazionali, si basa sull'aria compressa per muovere i pistoni, che in cambio aiutano di nuovo a ricomprimerla in bombole (simili a quelle dei subacquei). Il sistema prevede anche la possibilità di ricaricare le bombole nelle stazioni di servizio. L'ultima versione dell'auto include anche un piccolo motore a scoppio che estende enormemente l'autonomia della vettura. Quello che è del tutto nuovo è il partner industriale. La MDI, l'azienda di Negre, s'è avvicinata a Tata, il più grande produttore d'auto indiano. Ma altro che le vetturette raffazzonate di qualche anno fa, Tata è un gigante che l'ultimo anno ha raccolto 7,2 miliardi di dollari di utili investendone 30 milioni nel progetto. E - tanto per chiarirne le dimensioni - è pronta ad acquistare i marchi di Land Rover e Jaguar. Il veicolo ad aria dovrebbe costare tra 3 e 4mila euro, sarà di materiali compositi arrivando a pesare non più di 330 kg. Velocità massima, 150 km/h. Un difetto? Ancora una volta, forse, l¡¯estetica. Piccola e tondeggiante, sembra la nuvola di un fumetto. E be', va ad aria. Stefano Carnazzi