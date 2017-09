Torta quiche di zucca e cavolo nero con feta

Ingredienti per la quiche di zucca e cavolo nero con feta

Per la base

200 g farina

100 g burro

70 ml acqua ghiacciata

un pizzico di sale

Per il ripieno

1 piccola zucca

olio extravergine d’oliva

sale marino e pepe nero

100 g cavolo nero o spinaci

o 1 tazza di latte

2 uova

150 g formaggio feta, sbriciolato

Preparazione

Preriscaldare il forno a 180°C e foderare una teglia con carta da forno.

Preparare la pasta per la base, unendo in un mixer la farina, il burro a pezzi, un pizzico di sale. Frullare insieme fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungere l’acqua ghiacciata e lasciar riposare in frigo per circa 30 minuti.

Per preparare il ripieno, sbucciare la zucca, eliminare i semi e tagliarla a dadini. Disporre sulla teglia, aggiungere l’olio, le spezie e cuocere in forno per circa 20 minuti. Mettere da parte.

Riscaldare una padella a fuoco medio con un filo d'olio d’oliva. Aggiungere il cavolo pulito e tritato, e mescolare e saltare in padella per qualche minuto.

Disporre la pasta su una tortiera apribile e tagliare il bordo in eccesso. Bucherellare con una forchetta e tenere in forno caldo per 10 minuti.

In una grande ciotola, sbattere insieme latte e uova. Aggiungere il cavolo nero, il formaggio tipo feta sbriciolato e la metà della zucca cotta. Mescolare il composto con delicatezza e versarlo all’interno della quiche.

Aggiungere qualche pezzo di zucca e cuocere in forno per 35-40 minuti fino a doratura. Servire la quiche calda con un contorno di insalata.

