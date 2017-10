Radio CineForum su LifeGate Radio

Un festival quello di Roma che fin dalle sue prime edizioni ha voluto sottolineare la sua condizione estremamente "popolare" che lo allontana da certe esagerazioni critiche e formaliste che caratterizzano molti dei festival italiani e non solo. Un viaggio quasi iniziatico quello che vi propongono Nicola Roumeliotis e Johnny Palomba destricandosi tra le (tante) sezioni del festival della capitale in cui stazionano moltissimi film. Film che appartengono ai generi più disparati ma che hanno come denominatore comune quello di avvicinare il pubblico nelle sale senza tradirlo mai. Ecco alcuni titoli ed alcuni registi che hanno militato nella nostra postazione: Abbiamo cominciato parlando con i vari curatori delle sezioni più interessanti come Extra, Alice nella città e il grande focus sul Giappone. Per l'occasione abbiamo avuto con noi Mario Sesti, Gaia Morione e Gianluca Giannelli. Valerio Jalongo ci ha raccontato perché La scuola è finita, il suo film è in concorso. E poi Guido Chiesa, sempre in concorso, e la "sua" versione della più grande storia mai raccontata con Io sono con te. Claudio Cupellini ci restituisce un enorme Toni Servillo, delinquente pentito, in Una vita tranquilla e infine, sempre in competizione arriva l'India di Italo Spinelli con Gangor senza il minimo cenno al folklore locale. Rocco Mortellitti sopraggiunge fuori concorso con la riflessione molto personale sul linguaggio camilleriano visto che "mette in scena" La scomparsa di Patò. La scuola ritorna nel docu-fiction brasiliano As melhores coisas do mundo, e poi via con il colorito musical sociale Leila interpretato da Cecile Cassel, la meditazione sull'infanzia perduta di Quartier Lointain di Sam Garbinski, già autore di Irina Palm e la solare giovinezza di Luigi Ciardo ne L'estate di Martino firmato da Massimo Natale, tutti in Alice nella Città. Extra- L'altro cinema, invece, punta su Roma e la sua periferia con Ad ogni costo del binomio Alfonsi e Malagnino, l'evoluzione fra tradizione e modernità del mediterraneo ne Il colore del vento di Bruno Bigoni e il pop tardo psichedelico di Nero Magazine con Post tv Lo-Fi For The Eyes. Il video poi ritorna con Roma dell'artista Theo Eshetu nella sezione dedicata a Corso Salani appunto Per corso. E infine la bellissima e lanciatissima Zrinka Cviteši volto promettente del cinema Europeo contemporaneo, la nuova avventura delle deliziose Winx e del loro autore Igino Straffi e sempre per l'attualità ecco Crisi di Clase di Giovanni Pedone. Senza dimenticare E' tuo il mio ultimo respiro? di Claudio Serughetti documentario sull'abolizione della pena di morte. Il tutto condito con grandi colonne sonore. Noi ci siamo divertendo a raccontarvi tutto ciò e voi?