Radiohead, isole e presidenti

Ci troviamo molto spesso a parlare dei Radiohead. Vuoi perché hanno sempre qualcosa di nuovo e innovativo da presentare; vuoi perché le loro iniziative vanno oltre a quelle musicali in senso stretto e perché Thom Yorke e i suoi sono da sempre schierati in prima fila nelle azioni di comunicazione e sensibilizzazione riguardanti le tematiche sociali, in generale, e il riscaldamento del pianeta in particolare. Tant'è che la band ha deciso ora di collaborare alla realizzazione della colonna sonora di The Island President, un documentario sul presidente delle Maldive Mohamed Nasheed, impegnato sin dal primo giorno del suo mandato nel salvataggio delle isole minacciate dall'innalzamento del livello dei mari e dall'aumento delle maree. Thom Yorke ha, infatti, annunciato sul blog ufficiale dei Radiohead, che alcuni brani della band saranno utilizzati per accompagnare il racconto della storia del presidente che "lotta per dar voce ad una piccola nazione nel dibattito mondiale sul cambiamento climatico, prima che tutto venga sommerso dalle acque". Nasheed è il primo presidente eletto democraticamente alle Maldive. Prima di vincere le elezioni come leader del partito democratico nel 2008, ha dovuto affrontare carcere e torture in patria, nonché l'esilio in Gran Bretagna. L'ambiente e' sempre stata una sua importante priorità. Tante le sue iniziative per sensibilizzare la stampa e l'opinione pubblica, ma anche gli altri leader politici mondiali, sul problema climatico dei nostri giorni, che porterebbe all'aumento del livello degli oceani e alla conseguente scomparsa di decine di isole e atolli. Su tutte si ricorderà il primo consiglio dei ministri subacquei che tenne nell'Oceano Indiano, alla vigilia del summit climatico di Copenhagen del 2009. In un'intervista rilasciata all'agenzia Adnkronos pochi mesi fa - in occasione del summit sul clima di Durban - Nasheed aveva affermato: "La crescita del livello del mare significa che dobbiamo investire nella protezione delle coste, in un'economia ad emissioni zero, con la riduzione della nostra dipendenza dal petrolio importato dall'estero. Vogliamo dimostrare che sviluppo e progresso non significano emissioni di anidride carbonica. Vogliamo dimostrare che si può crescere, ma crescere in maniera verde. (...) Perché per le Maldive, come per molti altri Paesi, il cambiamento climatico non e' un problema futuro, ma una realtà di oggi". Per queste ragioni, e sarà anche per necessità, Mohamed Nasheed è diventato un eroe fra gli ambientalisti e nel 2010 le Nazioni Unite lo hanno anche eletto uno dei sei Paladini della Terra. Ora, il lungometraggio di John Shenk, lo consacra al grande pubblico. Il film, già premiato come miglior documentario dell'anno al Toronto Film Festival, ha partecipato anche al recentissimo Sundance Film Festival, negli Stati Uniti. I brani dei Radiohead sono in tutto 14, tratti da vari album, inclusi Kid A, In Rainbows, Ok Computer e Amnesiac. Le parti strumentali della colonna sonora, invece, sono affidate al duo ambient-isolazionista Stars of the Lid. In attesa di vedere il film anche in Italia, godiamoci il trailer.