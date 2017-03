Raffreddore: la cipolla ci da un aiuto per curarlo

Fino a non molti anni fa, ma in alcune zone del nostro paese ancora oggi, le mamme mettevano un collare di cipolle attorno al collo dei bambini raffreddati, somministrando, senza sapere, vere e proprie dosi infinitesimali di cipolla ai piccoli pazienti, che nella maggior parte dei casi guariva. Veniva applicato, anche se in modo inconsapevole, il principio fondamentale dell'omeopatia, cioè la legge dei simili o il principio di similitudine, che in altre parole sta significare come una sostanza che normalmente causa la malattia, a dosi infinitesimali sia in grado di curare la malattia stessa.

La cipolla, un ottimo rimedio contro il raffreddore