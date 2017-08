Raffreddori e prodotti omeopatici per neonati

Somministrare dei farmaci, specie ai neonati, crea ansia e preoccupazioni nei genitori. I prodotti omeopatici possono attenuare questo timore, dato che si tratta di rimedi somministrati in dosi infinitesimali e senza controindicazioni. L'idea, tuttavia, che "tanto non fa male" non deve indurre a fare tentativi a casaccio: meglio rivolgersi al medico sempre e comunque e iniziare sotto la sua guida a fare le prime esperienze. I consigli che troverete qui di seguito, pur se accertati e sicuri, non fanno eccezione. Sono utili per un primo intervento e in attesa del medico potete sempre chiedere conferma al vostro farmacista di fiducia. Come somministrare i rimedi ai neonati: I preparati che vi consigliamo devono essere utilizzati a diluizioni basse, di 4 - 5 CH. Il metodo più comodo è quello di procurarsi i rimedi ridotti in una polvere molto fine. Sono venduti unitamente ad un misurino, nel quale depositare la quantità di prodotto da somministrare ai neonati. Quando il muco nasale è chiaro:

se il naso è "tappato" al punto da impedire al neonato di succhiare il latte: Sambucus una presa prima di ogni pasto;

una presa prima di ogni pasto; se al raffreddore si accompagnano starnuti e disturbi digestivi: Nux vomica , una presa prima di ogni pasto;

, una presa prima di ogni pasto; se il raffreddore si accompagna a starnuti frequenti e il bebè lacrima: Sabadilla tre prese ripartite nella giornata;

tre prese ripartite nella giornata; se il muco irrita e arrossa la pelle del naso: Allium cepa, tre o quattro prese ripartite nella giornata;