Infezioni virali secondo l’antica medicina cinese

L'antica medicina cinese guarda a queste malattie in maniera differente dalla medicina occidentale, secondo la quale esse sono dovute a infezioni virali del tratto respiratorio superiore. Sia il raffreddore che l'influenza corrispondono a un'invasione di Vento esterno, il fattore climatico patogeno che per primo aggredisce l'organismo nei primi stadi della malattia. Fermarne il progredire nelle fasi iniziali ed eliminarlo il più precocemente possibile è importante soprattutto per bambini ed anziani, nei quali queste patologie possono sviluppare anche serie conseguenze. Il ripetersi frequente di malattie dell'apparato respiratorio può infatti indebolire o causare un danno agli organi Polmoni ed un loro conseguente deficit energetico. Questi organi, secondo la teoria medica orientale, gestiscono la cosiddetta energia difensiva, o Wei Qi, per cui un loro disequilibrio rende precaria la naturale capacità di reazione dell'organismo. Le infezioni delle vie respiratorie sono molto frequenti nei bambini per il fatto che la loro energia difensiva (wei qi) è ancora debole e insufficiente a proteggerli dalle aggressioni esterne. E' il polmone che, ancora immaturo energeticamente, non fornisce abbastanza energia difensiva; pertanto una sua ripetuta compromissione non fa che indebolire ulteriormente l'organo cui spetta il compito di fornire i principali strumenti di difesa. Questo è uno dei motivi per cui, secondo la medicina orientale, è estremamente importante prevenire nei bambini queste infezioni le quali oltretutto, se non curate, possono portare anche alla formazione di catarri e di flegma, o umidità condensata, potenzialmente dannosa alla Milza, organo che nei bambini è sottoposto ad un incredibile lavoro, legato alla trasformazione del cibo in funzione della crescita. Loredana Filippi