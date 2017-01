Cosa significa ragionare con il cuore

Dentro ogni individuo si combatte spesso una battaglia tra i pensieri considerati logici e razionali (quindi vestiti di un alone di legittimità, oggettività e correttezza) e i pensieri considerati emotivi (quindi illogici e adornati di un alone di parzialità, soggettività, irregolarità). Sotto queste modalità relazionali si nasconde l'errata convinzione - più o meno consapevole - che la felicità dell'individuo viene offerta dai beni materiali, dalle battaglie commerciali, dalle conquiste tecnologiche e dai progressi scientifici. Ciò è vero solo in piccola parte: se osserviamo con occhi sinceri l'arco di vita di un individuo, possiamo notare invece che la propria felicità è invece legata ad eventi completamente diversi. Essa è legata alla soddisfazione nelle relazioni intime con il partner, con i familiari e con i figli, con una rete di amicizie, è legata alla capacità di affrontare e superare gli eventi difficili della propria vita emotiva e professionale, alla capacità di godere delle proprie conquiste, delle proprie realizzazione e alla capacità di fare il meglio con ciò che la vita ha messo a disposizione. Il compito fondamentale di ogni individuo è quello di superare la scissione tra il pessimismo della ragione e l'ottimismo del cuore, tra pensieri per 'persone serie' e 'pensieri per poeti mollicci': i primi da riservare nelle occasioni sociali, i secondi confinati all'intimo dialogo con la propria anima. Infatti se alcuni piaceri della vita possono essere ottenuti con il lavoro della mente, è anche vero che "valor", "sogni", "dolore" e "potere artistico" sono tutti elementi che affondano le proprie radici nelle profondità del cuore, ma essi hanno bisogno della mente per essere guidati dalla volontà e dalla capacità di realizzare. Pur difficile e complessa come tutte le sintesi, l'autentica unificazione tra mente e cuore, conduce a quello che io definisco "ragionare con il cuore". Una modalità di pensiero completamente nuova e, come tutte le sintesi tra opposti, è una vera e propria opera d'arte.