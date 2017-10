Ragnarock Nordic Festival

Le soluzioni per fermare il riscaldamento globale arrivano... dal freddo nord. Con il Ragnarock Nordic Festival, infatti, arrivano idee, atmosfere, musica direttamente dal nord Europa per parlare d'ambiente e di clima. Ormai alla sua terza edizione, il festival nordico più grande di Milano si è posto l'obiettivo, attraverso eventi culturali, concerti, performances artistiche, teatrali, letteratura e arte culinaria, di sensibilizzare il pubblico sul tema delle energie rinnovabili come fonte alternativa per uno sviluppo più sostenibile. Gli eventi in programma sono davvero tanti, quasi tutti gratuiti e si snodano in diversi punti della città: dalla "Conferenza Internazionale sui cambiamenti climatici ed energie rinnovabili: una prospettiva italiana e soluzioni nordiche", che occuperà tutta la giornata di martedì al Politecnico, con relatori italiani - tra cui Simone Molteni, direttore di Impatto Zero® - e internazionali, al Nordic Music Festival previsto per sabato 27 al Circolo Magnolia, alla due giorni conclusiva (sabato e domenica) alla Loggia dei Mercanti, proprio accanto a piazza Duomo, per costruire la propria città ideale con... il lego! In linea con gli intenti del Festival, la conferenza iniziale e la CO2-Race finale saranno a Impatto Zero®, grazie a LifeGate. Per conoscere l'intero programma della manifestazione e saperne un po' di più: www.ragnarock.eu. Chiara Boracchi