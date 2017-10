Ragnarock Nordic Festival

Ideato da Marco Germinario (presidente dell'associazione non-profit Ragnarock) e patrocinato dal Comune di Milano (Assessorato alla Cultura e Assessorato alla Mobilità, Trasporti, Ambiente), dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, dall'UNESCO (progetto DESS-educazione allo sviluppo sostenibile), dall'Ufficio di Milano della Commissione e del Parlamento Europeo, e in collaborazione con le Ambasciate ed enti turistici nordici in Italia, il RAGNAROCK NORDIC FESTIVAL, oltre a promuovere la cultura (qualità della vita, questioni energetiche, politica delle istituzioni) delle società del Nord Europa, avrà come tema lo sviluppo della mobilità sostenibile: la proposta artistica del Festival, infatti, è stata pensata per supportare questa "mission" e per sensibilizzare la città di Milano e l'Italia all'uso delle biciclette e alla diffusione di piste ciclabili. I prossimi appuntamenti di RAGNAROCK NORDIC FESTIVAL 2008 saranno: Il 24 giugno alla Palazzina Liberty (Largo dei Marinai, 1 - Milano - ingresso 5,00 euro) si aprirà con una lezione gratuita di lingua norvegese. A seguire si svolgerà una conferenza dello scrittore finlandese ANTHONY MAJANLAHTI, discendente del danese HANS CHRISTIAN ANDERSEN. In serata, in collaborazione con il Milano Film Festival, verranno presentati una serie di cortometraggi di registi nordici (tra i quali "STILL" del danese JOACHIM VON TRIER, vincitore lo scorso anno del MFF). Per concludere si terrà una videoproiezione del film "Efter bryllup" (Dopo il matrimonio) della regista danese SUSANNE BIER. Il 25 giugno alla Palazzina Liberty (Largo dei Marinai, 1 - Milano - ingresso 5,00 euro) si aprirà con una lezione gratuita di lingua svedese. A seguire si svolgerà l'incontro con lo storico, scultore e illustratore danese BJORN SKAARUP, "L'Italia e la Danimarca: una storia d'amore corrisposta che dura da 2500 anni". Per concludere, la serata prevede l'incontro con il regista danese MARTIN DE THURAH, la proiezione del suo ultimo film "Young man falling" (in prima visione italiana) e di alcuni suoi videoclip musicali, tra i quali il famoso "What else is there" dei Royksopp. Il 26 giugno alla Sala Conferenze Le Stelline (Corso Magenta, 61 - Milano) si terrà la conferenza sulla mobilità sostenibile e sull'utilizzo delle biciclette a Milano e in Italia. Alla conferenza parteciperanno il direttore dell'ufficio a Milano del Parlamento Europeo, Maria Grazia Cavenaghi Smith, ill responsabile comunicazione della rappresentanza a Milano della Commissione Europea Matteo Fornara, l'Assessore alla Mobilità, Trasporti, Ambiente del Comune di Milano, Edoardo Croci, il direttore del rispettivo assessorato del Comune di Copenhagen e un rappresentante UNESCO. Alle 15.00 la Stazione delle Biciclette (San Donato Milanese, MM3 San Donato) sarà disponibile per riparazione assistita e gratuita di biciclette. La giornata proseguirà alla Palazzina Liberty (Largo dei Marinai, 1 - Milano - ingresso 5,00 euro) con un pomeriggio dedicato al teatro, al cinema e ai giochi per bambini. Alle 18.00, in collaborazione con l'editore Iperborea, si terrà l'incontro con lo scrittore norvegese ERLEND LOE, autore di best-sellers come "Naif.Super" e "Doppler, vita con l'alce", mentre in serata sarà proiettata gratuitamente la semifinale degli europei di calcio. Il 27 giugno alla Palazzina Liberty (Largo dei Marinai, 1 - Milano - ingresso 5,00 euro) con la lingua danese si concluderà il ciclo di lezioni gratuite di lingue nordeuropee. A seguire si terrà la conferenza sulle affascinanti Isole Fær Øer e sulla letteratura, i luoghi e la cultura dell'Islanda. La serata di gala prevede lo spettacolo della grande artista norvegese ELSE MARIE LAUKVIK del Odin Teatret di Holstebro, Danimarca.. Il 28 giugno, a chiusura della manifestazione, si svolgerà una maratona in bicicletta (partenza da P.zza Cannone - Parco Sempione - ore 16.00) nel centro di Milano (organizzata dalla FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta) che terminerà al Circolo Magnolia (via Circonvallazione Idroscalo, 41 - Milano - ingresso 5,00 euro) dove avrà luogo la giornata principale del festival con una sfilata di moda, un buffet di specialità nordiche e l'esibizione di famose band musicali nordeuropee, tra cui WHOMADEWHO, TODD TERJE e i FAMILJEN. LifeGate Radio, da sempre vicina a quelle manifestazioni che coniugano offerta artistica di qualità e sostenibilià ambientale, sarà media partner del Festival. www.ragnarock.eu