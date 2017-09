Il rap di Gigi Lamayne per i diritti degli studenti in Sud Africa

#FeesMustFall è un movimento studentesco nato in Sud Africa nell’ottobre 2015 a seguito dell’annunciato aumento del 10 per cento delle tasse nelle università pubbliche. Partito dall’Università di Witwatersrand di Johannesburg, il movimento ha contagiato presto le altre università del Paese: esami e programmi cancellati, aule chiuse e manifestazioni in tutti gli atenei. Il movimento ha resistito almeno fino all’arrivo delle guardie di sicurezza private, che hanno sgomberato le barricate all’interno delle università ed espulso la maggior parte di coloro che avevano occupato le aule.

Il movimento #FeesMustFall è fondamentale per gli studenti che, come me, hanno dovuto fare molti sacrifici economici per poter terminare gli studi (…) Credo che il capitalismo sia una forma legalizzata di colonialismo: è un dato di fatto che la maggioranza delle persone al potere finanziario sia costituita da bianchi (…) E credo che la gente al di fuori di qui presuma che non ci siano più disuguaglianze. Perché siamo 'liberi'. Ma questo non è vero.

