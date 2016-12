Rapporto europeo sulla CO2, i costruttori d’auto promossi e bocciati

Anche i costruttori d’auto vanno a scuola. O meglio, anche i brand automotive vengono sottoposti a degli esami al termine dei quali possono essere promossi o bocciati. La materia da preparare, nello specifico, è “emissioni di CO2” e il ruolo del professore spetta all’Agenzia europea dell’ambiente (Aea). L’organismo della Ue ha elaborato il report relativo al 2015, rilevando come complessivamente il trend sia positivo e orientato a una mobilità più sostenibile, fatta eccezione per alcuni marchi che migliorano meno degli altri – in primis Fiat-Chrysler, Opel e Ford – e per i costruttori di supercar, lontani dagli obiettivi prefissati.

Il limite standard per le emissioni di CO2 è di 130 g/km

Sono previste deroghe specifiche

Negli ultimi venti anni la CO2 ridotta del 37 per cento

Il mercato è complessivamente virtuoso