A Roma ci si sposterà sempre più in bici, lo dicono i dati

La voglia di pedalare dei ciclisti sta tornando utile alle istituzioni. I tecnici del settore ciclabilità di Roma servizi per la mobilità hanno presentato il primo rapporto che utilizza in maniera aggregata i dati provenienti da eventi come European cycling challenge (Ecc), la gara per ciclisti urbani svoltasi a maggio in 52 città d'Europa, tra cui figura Roma.