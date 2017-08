Rapporto terapeutico con il cavallo

Una terapia con il cavallo. Purtroppo, troppo spesso, l'essere umano è portato a giudicare gli altri a seconda del loro aspetto fisico, della loro potenzialità produttiva, del loro quoziente intellettivo. Non così gli animali, incapaci di giudicarci e per questo disposti ad accettarci e ad amarci per come siamo. E' fondamentale il tipo di rapporto che siamo in grado di instaurare con gli animali e la capacità, oltre che la necessità, che abbiamo di relazionarci con loro. Il loro modo di donare li rende ottimi compagni ed amici durante il corso di una vita. Da questo presupposto, nel corso degli anni, hanno avuto molto successo alcune terapie dell'uomo, come la riabilitazione equestre, che consiste in un "complesso di tecniche rieducative che mirano ad ottenere il superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo e comportamentale attraverso l'uso del cavallo come strumento terapeutico". L'animale si trasforma,quindi, in un mezzo terapeutico e, non essendo uno strumento meccanico, ma un essere vivente, riesce a sviluppare una relazione, che diviene per il paziente una spinta motivazionale che, crea a sua volta, una sollecitazione dettata dall'emozione causata da una realtà, in cui si acquisisce controllo e fiducia di sé. Il contatto corporeo con l'animale unito all'aspetto ludico, che questo può assumere, disgrega quell'isolamento in cui si trovano molti bimbi disabili, che hanno difficoltà di comunicazione e scarse possibilità di interazioni sociali. Uno degli aspetti fondamentali di questo tipo di terapia consiste nella quantità di stimolazioni che il cavallo assicura al suo cavaliere. E' stato osservato che ben sei sono i diversi stimoli sensoriali che un paziente può provare simultaneamente durante una cavalcata, e sono: stimoli acustici, visivi, tattili, olfattivi, propriocettivi e vestibolari ( per quanto riguarda l'equilibrio). Riconosciuta come terapia dalla scienza medica ufficiale solo dopo la Grande Guerra, la riabilitazione equestre è stata ora diffusa in ventisei Paesi, ma già nel 1875 un medico parigino tal Chessigne la prescrisse come trattamento per la paraplegia e l'emiplegia. A seguito poi di un simposio medico, che ha avuto luogo in Italia nel 1991, sono stati differenziati i principali settori di utilizzo del cavallo in campo terapeutico: settore medico, riabilitativo e sportivo. Daniela Bellon Vice-presidente dell'Associazione Gaia