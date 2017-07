La protesta Millenian di Raury sulla passerella di Dolce&Gabbana

Qualche settimana fa in occasione della sfilata Dolce&Gabbana per la settimana della moda milanese, magazine online e non hanno lungamente parlato del botta e risposta sui social tra Stefano Gabbana e la cantante Miley Cirus. Il fratello di Miley ha partecipato alla sfilata del duo della moda italiana, che quest’anno ha visto come protagonisti una selezione di giovani influencer e figli famosi che, secondo gli stilisti, hanno cambiato le regole della moda grazie all’utilizzo dei nuovi canali social. Ma Miley non si è lasciata scappare l’occasione di attaccare le politiche e le scelte attuate da D&G, colpevoli soprattutto di aver deciso di vestire la first lady Melania Trump. Stefano Gabbana non è andato per il sottile e su instagram ha duramente risposto a Miley Cirus.

Pensano di poter fare ironia sul boicottaggio, sostenere la first lady di un presidente che è il corrispettivo di Hitler e portarci indietro di millenni.

Raury sul palco del SXSW nel 2015. Foto by Rachel Murray/Getty Images for PANDORA Media.