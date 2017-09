Real World Records: un pianeta di suoni

Si apre con questa frase di Peter Gabriel il sito web della Real World, etichetta di musica world - prima nel suo genere - fondata proprio da Mr. Gabriel nel 1989. La label nasce dall'esigenza di diffondere suoni e ritmi provenienti da tutto il globo, esigenza che già aveva spinto qualche anno prima l'ex cantante dei Genesis a sperimentare con musicisti non occidentali e a dar vita al Womad (World of Music, Arts and Dance), un'organizzazione che dal 1980 promuove musica, con tutto ciò che ad essa è correlato, proveniente da ogni angolo del nostro pianeta. "Sin dal suo inizio la Real World Records è nel cuore di una rivoluzione pacifica nel music business", ha affermato in un'intervista Peter Gabriel. Nel 1991 la "recording week", la settimana per le registrazioni della Real World, ha per la prima volta dimostrato questo nuovo approccio: i Real World Studios, nelle campagna dello Wiltshire, aprirono le porte a 75 artisti internazionali provenienti da oltre 20 Paesi. Quella data è ricordata dallo staff della Real World come il "punto 0", poiché la presenza di così tanti musicisti in un solo luogo ha dato vita a nuovi dialoghi musicali. "Il risultato - ha concluso Gabriel - è stato una celebrazione trionfante della musica come linguaggio globale delle emozioni". Dal gospel dei Blind Boys of Alabama, ai canti sardi tramandati oralmente dei Tenores di Bitti, dal connubio tra suoni africani e irlandesi degli Afro Celt Sound System, alla tradizione musicale qawwali di Nusrat Fateh Ali Khan (definito da Jeff Buckley come "il mio Elvis"), il catalogo della Real World propone un numero impressionante di album e compilation che permettono, da più di venti anni, di viaggiare un poco al di là degli stretti muri della propria cultura.