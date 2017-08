Reality Drop: il socialgame che diffonde la verit

Quasi un mese fa il quotidiano The Guardian ha riportato l'attenzione sul fenomeno del negazionismo climatico (appoggiato dalle Big Oil e dalle King Carbon mondiali) confermando l'esistenza sempre più massiccia e organizzata di associazioni create da americani conservatori nate per finanziare operazioni di attivismo anti-ambientale. In questo caso due fondi, il Donor Trust e il Donors Capital, sarebbero stati attivati per sovvenzionare gruppi di attivisti dediti allo sviluppo e alla divulgazione di campagne di disinformazione sul tema dei cambiamenti climatici. Questo genere di operazioni di discredito delle verità scientifiche sul riscaldamento globale vengono portate alla luce sempre più spesso e, a dire il vero, il web sembra essere uno dei mezzi migliori per veicolare questo genere di divulgazione quantomeno confutabile. Ed è proprio per mettere a disposizione di tutti gli strumenti utili a contrastare queste attività di disinformazione che nasce Reality Drop. Spread truth, destroy denial. Ideata dall'organizzazione The Climate Reality Project, fondata e diretta da Al Gore, e presentata recentemente dallo stesso al TED di Long Beach in California, Reality Drop è la prima piattaforma sociale dedicata a diffondere la verità e a distruggere i falsi miti alimentati, appunto, dalle multinazionali del petrolio e divulgati in rete (ma anche sui giornali) come notizie vere. Sulla piattaforma vengono riportati un numero di luoghi comuni piuttosto diffusi ("il livello dei mari non si sta alzando", "i ghiacciai stanno avanzando", "il riscaldamento globale esiste ma ha cause naturali e non è colpa dell'uomo" ecc.) per ognuno dei quali viene suggerito il modo migliore, scientificamente comprovato ed esatto, con cui replicare. Gli utenti sono invitati a innescare azioni virali sui propri social network (ma anche su siti di news e i forum più autorevoli) volte a riportare l'attenzione sulle verità scientifiche dimostrate. In un'altra sezione, invece, l'utente potrà trovare una selezione di notizie, alcune vere (contrassegnate dal colore verde) e altre false (contrassegnate dal colore rosso) presentate da diverse testate giornalistiche. A quel punto potrà decidere se aiutare nella diffusione delle notizie vere o contrastare la diffusione di quelle false, mettendo in atto il cosiddetto fact checking (la collaborazione di utenti per la verifica della veridicità di dati e notizie attraverso il social networking). Più l'utente è attivo, più guadagnerà punti e, quindi, posizioni nella classifica globale di Reality Drop. La graduatoria finale è solo simbolica: non si vince nulla, anche se la soddisfazione di aver contribuito a diffondere la verità scientifica sul riscaldamento globale è già un buonissimo premio!