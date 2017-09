Vivere con gli animali, un altro allevamento è possibile

Da oltre diecimila anni l’uomo, ovvero fin da quando ha iniziato il processo di domesticazione di alcune specie animali, ha instaurato con loro un rapporto intenso, fatto, se non di amore, di grande rispetto, conoscenza e riconoscenza. Oggi questo rapporto ancestrale sembra essersi incrinato, forse definitivamente, a causa dell’industrializzazione dell’allevamento che ha ridotto gli animali (ma non solo) alla stregua di macchine. Cosa si potrebbe salvare oggi dell’allevamento? È ancora possibile vivere con gli animali? Da queste domande parte la ricerca di Jocelyne Porcher, sociologa francese all’Institut national de la recherche agronomique (Inra) e autrice del saggio Vivere con gli animali. Un’utopia per il XXI secolo.

Dove c'è industria, non c'è allevamento possibile

Animali o macchine?

Sofferenza animale e umana

Il legame si è spezzato

Gli animali nella società umana

Il futuro degli animali da allevamento

Una visione non (solo) utilitaristica dell’allevamento

La differenza tra allevamento e produzioni animali

La dipendenza dalla produttività

Come muoiono gli animali

Come contrastare l’impatto ambientale degli allevamenti

Il futuro dell’allevamento

Sabato 16 settembre Cheese ospiterà una conferenza sul tema del benessere degli animali, prendendo in considerazione aspetti come l’alimentazione, gli spazi, le mutilazioni, il pascolo. Fra i relatori della conferenza Allevare gli animali o vivere con gli animali, anche Jocelyne Porcher, sociologa all’Institut national de la recherche agronomique (Inra) e autrice del libro Vivere con gli animali – Un’utopia per il XXI secolo, recentemente pubblicato da Slow Food Editore.