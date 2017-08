Il record incredibile: 100 km in bici con una palla in testa

Avete mai provato a tenere un pallone in testa? Avete mai provato a farlo in sella su una bicicletta? Harrison Chinedu ha affrontato questa esperienza pedalando per 103 chilometri per le strade intorno a Lagos, capitale dello stato della Nigeria. Chinedu è un calciatore nigeriano e attualmente gioca nel campionato della Cambogia. Non è nuovo a questo tipo di imprese: a marzo 2016 percorse 48 chilometri a piedi, sempre tenendo la palla in equilibrio sui propri capelli corti. Ha scoperto questa capacità proprio grazie alla sua decennale carriera da giocatore professionista.

In bici con una palla in testa: il record da Guinness di Chinedu