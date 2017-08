Record bio!

C'è sempre più fame di biologico, in tutta Europa. In Francia la crescente domanda di prodotti bio sta spingendo gli agricoltori francesi ad abbandonare insetticidi, pesticidi e altre sostanze chimiche. Lo dicono i dati rilasciati da Bio Agency, organizzazione che comprende sia rappresentanti del governo che delle associazioni di produttori. Secondo le rilevazioni lo scorso anno il numero di fattorie bio in Francia è aumentato dell'8% rispetto al 2001 (ben 11.177 aziende), mentre l'area di terreni coltivati con metodi biologici è cresciuta del 21%, per un totale di 509.000 ettari. E ancora: il numero di mucche allevate secondo metodi bio è salito del 21%, le pecore del 9. Tuttavia in Francia le aziende bio rappresentano ancora solo l'1,7 per cento del totale delle aree coltivate, mentre i prezzi dei prodotti bio sono generalmente più alti di quelli convenzionali. In Europa, è l'Italia ad essere il più grande produttore bio, con il 10 per cento della sua area coltivata! Nella vicina Svizzera le vendite di prodotti bio sono cresciute del 13% dall'anno precedente, raggiungendo, nel 2002, la cifra record di 1,06 miliardi di franchi svizzeri (circa 800 milioni di euro) secondo l'associazione elvetica di produttori bio Bio Suisse. Le vendite attraverso le catene di vendita svizzere Migros e Coop insieme hanno contato per circa i tre quarti delle vendite in tutto il paese, scrive il "News Digest" svizzero. Il numero di agricoltori convertiti al bio è cresciuto, del pari, del 6%. Ora circa 6.500 agricoltori possono fregiarsi della "etichetta Bourgeon", assegnata da Bio Suisse per indicare i prodotti bio certificati. E in Italia? Secondo alcune notizie riportate in modo parziale, il bio in Italia vende un po' meno. Ma diamo una lettura più approfondita dei dati. Secondo le elaborazioni effettuate dalla Coldiretti sulla base delle rilevazioni ACNielsen-Ismea relativo ai prodotti biologici confezionati, si è registrato nel 2002 un assestamento: le quantità sono in calo dell'1,6% (l'anno precedente si era avuta una crescita di ben il 17,6%). Questi dati però valgono solo per i prodotti confezionati con codice a barre - non considerano i prodotti acquistati allo stato sfuso, alcuni preconfezionati, quelli a peso variabile (quindi niente formaggi a peso, né frutta e verdura). In tanti comparti le vendite di prodotti biologici infatti proseguono il boom (uova +30% per le quantità e +27,6% per i valori, carne e derivati +9% per le quantità, +13,6% per i valori). Per molti altri generi alimentari bio, invece, un lieve calo di quantità si riflette in un aumento della qualità, del valore dei prodotti stessi: è il caso di pasta e riso (-1% per le quantità, +23% per i valori), latte e latticini (-3% per le quantità, +33,5% per i valori), frutta e verdura (-3% per le quantità; +28,2% per i valori), bevande (-2% per le quantità; +40% per i valori).