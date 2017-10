Record Store Day 2013

Da qualche anno a questa parte, il terzo week end di aprile è una delle date più attese dagli amanti del vinile e della musica in generale. Nato nel 2007 per volere di Chris Brown, un impiegato di un negozio di dischi indipendente statunitense, il Record Store Day è la giornata prescelta da tutti coloro che posseggono un negozio non associato a multinazionali del disco per celebrare la (propria) musica. Il RSD è, però, anche il giorno in cui ogni anno, centinaia di registrazioni, riedizioni e rarità (nel 2012 sono state pubblicate circa 400 edizioni speciali) vengono rese disponibili ai musicofili di tutto il mondo: anche le band e gli artisti omaggiano i negozi di dischi indipendenti con stampe di vinili in edizione speciale ma anche apparizioni, performance, incontri e accoglienza ai propri fan direttamente negli store. Quest'anno il RSD arriva alla sua settima edizione e vede come "ambasciatore" ufficiale Jack White, ex White Stripes (l'anno scorso fu Iggy Pop) che, appena appresa la sua candidatura, aveva già promesso la riedizione in vinile di Elephant (forse l'album più influente della band, di sicuro il più venduto) che esce a dieci anni di distanza dall'uscita. Ma gli artisti coinvolti nell'edizione 2013 del RSD sono davvero tanti. Eccone solo alcuni.