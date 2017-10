Red Bull Music Academy 2015 a Parigi

Con 16 edizioni in totale in giro per il mondo, la Red Bull Music Academy si conferma uno dei workshop musicali più interessanti sulla piazza e punto di incontro di musicisti di ogni angolo del globo. A metà strada fra master e jam session, Red Bull Music Academy ha da poco finito di stregare Tokyo (città prescelta per l'edizione 2014) con le sue serate di session e show case degli artisti partecipanti, che già pensa alla prossima edizione. E dopo 4 anni in cui l'Academy ha portato la sua filosofia fuori dall'Europa (dove in realtà è nata, nel 1998 a Berlino) è pronta a ritornarci, in una città dall'importante ed imprescindibile tradizione musicale: Parigi.