Red Bull Music Academy | What Difference Does It Make? Un film sul fare musica

Tanti party, l'ottimo libro For The Record... e ora non poteva mancare il film per festeggiare Red Bull Music Academy che, da sogno nato in una cantina (più precisamente in un deposito abbandonato di Berlino), si è trasformato nel giro di quindici anni in una delle realtà musicali più prolifiche e interessanti nel panorama internazionale. Il prossimo 18 febbraio, infatti, esce il documentario WHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE? A film about making music, visionabile in streaming online sul sito rbma15.com in vero spirito Red Bull Music Academy, che da sempre propone contenuti di altissima qualità disponibili gratuitamente sul proprio sito. Qui di seguito il trailer.

. Ma Brian Eno non è l'unico ad aver portato nel documentario la propria testimonianza di grande artista: altre icone come Giorgio Moroder, Erykah Badu, Nil Rodgers, Rakim, Lee "Scratch" Perry e molti altri (che negli anni hanno creduto a questo progetto) danno tramite lo schermo i propri consigli e mostrano l’entusiasmo di una nuova generazione arrivata a New York per crescere, creare e trovare nuove prospettive nell’ambiente musicale.