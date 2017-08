Referendum, si voterà per acqua pubblica e nucleare

Ok ai referendum su legittimo impedimento, acqua e nucleare. La Consulta ha dichiarato ammissibili quattro referendum (bocciandone due). Via libera: - al referendum abrogativo della legge sul legittimo impedimento - al referendum che vuole bloccare il ritorno del nucleare in Italia - a due referendum contro la privatizzazione dell'acqua. I referendum dovrebbero tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2011. A fissare la data dei referendum sarà un decreto del presidente della Repubblica su deliberazione del consiglio dei ministri. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, i referendum già indetti vengono sospesi. Il referendum è valido se a votare va la metà più uno degli elettori. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum contro la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia, promosso sempre da Antonio Di Pietro. Due anni fa con la Legge Sviluppo n. 133 del 2008 il governo ha riaperto la corsa italiana verso l'atomo, cancellando il risultato del referendum del 1987 quando una maggioranza del 79% aveva deciso di chiudere le centrali nucleari italiane. Dopo 24 anni gli italiani sono chiamati alle urne per decidere nuovamente sullo stesso tema. Il quesito principale dell'IdV chiede di abrogare la norma per la "realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare" (legge 133/2008). Gli altri punti toccati dai quesiti riguardano la "localizzazione" delle centrali, le "procedura autorizzative" oltre a norme che contengono disposizioni strettamente funzionali al perseguimento degli impegni internazionali e comunitari dell'Italia. I due quesiti ammessi sull'acqua ai privati - presentati dai comitati promotori della campagna "L'acqua non si vende" - chiedono di abolire la possibilità di dare la gestione dei servizi idrici ai privati. Non è stato invece ammesso il referendum sull'acqua presentato dall'Idv che chiedeva l'abrogazione parziale delle norme che limitano la gestione pubblica del servizio idrico e il terzo del comitato per l'acqua pubblica su forme e procedure di affidamento delle risorse idriche. Per il quesito sul legittimo impedimento in realtà tutto dipende dal giudizio che gli stessi giudici dell'alta Corte stanno per dare sulla costituzionalità della legge, in base ai ricorsi presentati dal tribunale di Milano davanti a cui il premier Silvio Berlusconi è imputato in tre processi. Se si pronuncerà per l'incostituzionalità del legittimo impedimento, la Consulta cancellerà la legge dall'ordinamento rendendo inutile il referendum. Che si terrà invece se i giudici decideranno per la costituzionalità. Nel caso cada solo una parte della legge, sarebbe l'ufficio centrale della Corte di Cassazione a decidere se il referendum si terrà o meno.