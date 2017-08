Regalar fantasia

Non è difficile oggi trovare vasi e bottiglie in vetro, originali e dalle forme fantasiose, che magari riecheggiano i tempi "della nonna" quando il gusto delle preparazioni casalinghe, semplici ma piene di calore, ancora accompagnava l'attesa delle feste natalizie. Va benissimo il vetro stampato, pesante e robusto, i tappi di sughero in misura e tutto ciò che si trova abitualmente in cucina: dalla pasta in tutti i suoi formati alle spighe di grano, dai bastoncini di cannella ai semi di anice stellato, a piccolissime pigne, peperoncini o castagne, rametti e bacche di agrifoglio, mandorle e nocciole da assemblare con fantasia. Abetini in pasta di sale legati a un fil di ferro, ma anche conchiglie dorate e cavallucci marini per gli amanti del mare. Occorre poi un tubetto di colla istantanea (o una pistola per silicone), una bomboletta spray di oro e, naturalmente, una buona dose di pazienza e creatività. Il bello sta nell'adattare ogni tappo alla personalità di chi riceverà il regalo.