Regali solidali. Donare tempo, musica e oggetti speciali per fare del bene

Mancano pochissimi giorni a Natale ma non è detto che si siano "risolti" tutti i regali, che siano le idee a mancare o il tempo per andare per negozi. Ecco invece alcuni regali solidali per donare qualcosa di speciale con poco sforzo e facendo del bene. Prodotti di qualità, concerti di ottima musica e occasioni per fare volontariato, sempre a sostegno di iniziative benefiche. Il Natale è un'ottima occasione per sostenere onlus e ong o semplicemente iniziative di valore. Eccone alcune.

Regali solidali, prodotti per sostenere iniziative benefiche

bottega online o, se si è a Milano, in quella in via Tortona 86. Per sostenere Amani è possibile acquistare prodotti di artigianato africano attraverso lao, se si è a Milano, in quella in via Tortona 86.

Regalare il proprio tempo, fare il volontario a Natale

Regalare musica, regalare speranza