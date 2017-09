Thailandia, la “regina del solare” apre la strada al fotovoltaico nel Sudest asiatico

Nel 2008 la produzione nazionale era pressoché nulla, circa due megawatt. Poi una brillante imprenditrice, Wandee Khunchornyakong, ribattezzata la regina tailandese del solare, ha ottenuto le autorizzazioni per costruire 34 impianti fotovoltaici nelle soleggiate zone rurali nordorientali della Thailandia. La ricerca dei finanziamenti inizialmente è stata molto difficile perché erano in pochi a credere che l'investimento fosse rimunerativo. Wandee però non demordeva: era sicura che con un'economia in crescita basata sui combustibili fossili e le risorse domestiche di gas prossime all'esaurimento, l'energia solare avrebbe sostenuto l'autonomia energetica del paese e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.