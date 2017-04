Un giorno intero senza bruciare carbone. 24 ore durante le quali l'elettricità del Regno Unito è stata prodotta senza il combustibile fossile, per la prima volta dall'epoca della Rivoluzione industriale. È successo lo scorso 21 aprile, secondo quanto a riferito la National Grid, sottolineando anche come l'unica centrale a carbone ancora accesa fosse stata spenta il giorno precedente.

National Grid can confirm that for the past 24 hours, it has supplied GB's electricity demand without the need for #coal generation. pic.twitter.com/vgyWEUYqZ4