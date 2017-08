Greenpeace fa luce sugli OGM

Ieri il Consiglio dei Ministri Agricoli ha limato il testo presentato dalla Commissione Europea nell'estate 2001. Scrive Greenpeace: "Fra gli elementi positivi della norma c'è l'estensione del Regolamento anche ai mangimi OGM, che rappresenta una svolta tale da permettere di fare scelte consapevoli anche al mondo zootecnico che assorbe circa l'80% delle importazioni OGM in Europa". "A questo passo avanti del processo normativo ne corrisponde, però, uno indietro", prosegue Greenpeace, riferendosi ad aspetti quali la liceità di contaminazioni da OGM non autorizzati dalle Autorità Europee (tollerati fino a valori dello 0.5%); l'abbassamento allo 0.9% (dall'1% del testo iniziale) del limite di etichettatura che rappresenta un ridicolo 'contentino' nei confronti di chi, fuori e dentro le Istituzioni (come il nostro Ministro Alemanno), esigeva valori pari allo 0.5%, già votati dal Parlamento Europeo. "Un valore più rigoroso - secondo Greenpeace - avrebbe reso incompatibile l'attuale proposta di soglie di tolleranza per le sementi, in corso di discussione presso la Commissione Europea, tolleranza che determinerà una subdola, ma consistente contaminazione da OGM dell'agricoltura europea.". Altre perplessità. La procedura centralizzata di autorizzazione per alimenti e mangimi OGM include la possibilità di rilasciare autorizzazioni anche per semi e piante trasngenici, aggirando i termini previsti dalla Direttiva 2001/18 sui rilasci di OGM nell'ambiente, entrata in vigore solo un mese fa. Delegare la valutazione di rischio alla nascente (ma ancora incognita nella sua composizione) Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, marginalizza le agenzie di biosicurezza nazionali, impedendo di esprimere specifiche valutazioni relative agli impatti sugli ecosistemi locali. Infine, manca una norma di salvaguardia (prevista sia nella Direttiva 2001/18 che nel Regolamento sui Nuovi Prodotti e Ingredienti Alimentari Novel Food) che ammetta misure restrittive nazionali in caso di potenziale rischio per la salute o l'ambiente da OGM autorizzati a livello centrale. "Misure per controllare gli OGM erano state da tempo richieste da produttori, cittadini e dagli ambientalisti", dice Luca Colombo, responsabile della Campagna OGM di Greenpeace Italia. "Trovarci a un passo dall'approvazione di tale norma è motivo di soddisfazione, ma sapere che restano irrisolti alcuni suoi punti significativi, lascia un po' l'amaro in bocca. Auspichiamo un'ultima prova di coerenza da parte del Parlamento Europeo nel corso della seconda lettura del provvedimento, in linea con il primo voto di luglio, per quanto il Consiglio dei Ministri ne abbia fortemente condizionato il voto".