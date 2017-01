Relazioni pericolose in estate

A settembre il numero delle visite ginecologiche cresce del 30 per cento rispetto agli altri mesi, e il ricorso alla pillola del giorno dopo ad agosto supera del 15 per cento la media delle richieste. E i temi sono sempre quelli: cistite da relazioni frequenti, herpes genitalis, condilomi, gravidanze indesiderate, candida e infezioni batteriche, richieste di esami del sangue per Hiv ed epatiti. Le donne soffrono un po' di più, perché i genitali femminili espongono mucose e dunque sono più fragili al contagio. Ma anche gli uomini non sono indenni da infiammazioni ed infezioni e il rischio ricorrente è quello di una prostatite con disturbi urinari, bruciori e arrossamenti. La prima cosa da fare è una visita medica, ginecologica per le donne e andrologica per gli uomini. In caso di dubbio il medico effettuerà un tampone vaginale oppure richiederà una spermiocoltura, ossia un'analisi del liquido seminale con ricerca di germi patogeni. Il prelievo di sangue invece è identico per uomini e donne: la ricerca è per le epatiti B e C, per il virus HIV, per l'Herpes genitalis e per la Chlamidia, un germe poco conosciuto che può condurre a sterilità in modo asintomatico.

Promiscuità

Astragalo

Papilloma

Candida