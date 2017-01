Relazioni tra gli elementi e compatibilità energetica di coppia

In una lettura di primo livello siamo in grado di sintetizzare il carattere dei 5 elementi e sappiamo che ad ognuno di essi sono associabili determinate caratteristiche che possiamo così classificare: Legno: ricchezza di idee e di energia; Fuoco: socialità, forza espressiva, calore; Terra: praticità e solidità; Metallo: chiarezza e lucidità mentale; Acqua: tranquillità e pacatezza. Allo stesso modo, possiamo determinare il numero vitale delle persone che conosciamo, dei nostri genitori, dei figli, degli amici o dei nostri famigliari. In questo modo riusciamo a stabilire come possiamo interagire con gli altri e a percepire di conseguenza se le persone con le quali condividiamo la nostra esistenza, ci sono di nutrimento e sostegno o se viceversa ci tolgono energia. Un ulteriore passo è il metodo di definizione del livello di compatibilità di coppia, valido però anche per altre relazioni: madre/figlio, nuora/suocera, amico/amica e così di seguito. E' un metodo che solo a prima vista sembra ostico, ma che si rivelerà di seguito abbastanza semplice e rapido. Per eseguire questo calcolo avremo bisogno del quadrato magico (Luo Shu) e del numero gua delle persone che andremo ad analizzare. Prendiamo l'esempio pratico di una coppia in cui l'uomo e la donna sono nati entrambi nel 1955. Stabilito per entrambi il numero gua (nel nostro caso uomo=9, donna=6) potremo procedere come segue: Determiniamo, tramite il numero gua, l'apposito quadrato delle direzioni favorevoli e sfavorevoli per l'uomo "9". Dall'analisi del quadrato Luo Shu risulta che il numero vitale della donna "6", è collocato nel settore N/O e che nello stesso settore del quadrato delle direzioni dell'uomo è presente un tipo di energia "H1" molto negativa. Possiamo perciò dedurre che la compatibilità energetica di questa coppia non sia molto buona.