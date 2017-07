Renault e Fiat-Chrysler sono tra i virtuosi nella lotta ai gas serra. Aiutano il clima

L’impronta del carbonio, in inglese carbon footprint, è un indicatore che misura le conseguenze delle attività umane sull’ambiente e in particolare sul clima globale. Esprime quantitativamente gli effetti prodotti dai gas serra generati dalle attività antropiche nelle quali si utilizzano combustibili fossili che sprigionano anidride carbonica. È, in estrema sintesi, un indice d’impatto ambientale e ha per unità di misura il kg di CO2. Un indice che permette ad aziende, amministrazioni locali e nazioni di scoprire gli effetti delle proprie attività sulla natura, così da orientare le scelte strategiche, e al tempo stesso consente d’individuare le realtà virtuose. L’organizzazione internazionale no profit CDP (Carbon Disclosure Project), ad esempio, da anni redige la cosiddetta “A List” riservata alle imprese leader nella lotta ai cambiamenti climatici. Un elenco nel quale figurano un ristretto novero di case automobilistiche.

Renault guarda all’elettrico, Fiat-Chrysler al gas

A List valuta la produzione diretta e indiretta di gas serra

Solo un decimo delle aziende ha davvero ridotto i gas serra