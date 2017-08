Respiro: ritmo antico della vita

La vita stessa, letta attraverso un'immagine di sintesi, è un organismo con una membrana che si alimenta, respira, emette prodotti di scarto e si riproduce. "Respirare" quindi rappresenta una tra le funzioni imprescindibili all'esistenza, implicando il tema fondamentale dello "scambio" tra mondo interno e mondo esterno, e ciò è vero a tutti i livelli di analisi: cellulare, biochimico, ecologico, psichico ecc. La funzione respiratoria ci riporta, anche su un piano psicologico, al tema del dare e dell'avere, del rapporto con l'esterno, del "prendere e restituire" con l'ambiente. L'organo dello "scambio" nell'uomo è rappresentato dal polmone che diventa quindi, in chiave simbolica, il depositario delle vicissitudini di relazione dell'individuo. In un'ottica psicosomatica, l'aria immessa con il primo respiro è intesa come il "primo latte", la prima forma di nutrimento che riceviamo dalla vita, da ciò che è "altro da sé". A partire dal momento della nascita, il corpo avvia un ritmo dialettico di scambio, attraverso il suo movimento aerobico inspiratorio ed espiratorio, diastolico e sistolico (introvertito ed estrovertito), che lascia intravedere le caratteristiche specifiche dello stile di "comunicazione" del soggetto nel suo rapporto col mondo; l'aria che entra ed esce dal sistema respiratorio diventa infatti nell'uomo "la parola", quale principale veicolo della relazione nella specie umana. Il nostro respiro rivela chi siamo e come viviamo, svelando eventuali resistenze e blocchi emozionali.

Claudia Brianzoli Psicologa, Centro di Medicina Psicosomatica