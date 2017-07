RHCP: il nuovo album “I’m with you” a fine agosto

Finalmente, a distanza di cinque anni dall'ultimo disco da studio (il doppio cd "Stadium Arcadium"), è pronto il nuovo lavoro del gruppo rock californiano. I'm with you arriva a un anno dall'annuncio ufficiale e vedrà la presenza di Josh Klinghoffer al posto di John Frusciante. Registrato agli studi East West di Los Angeles e agli Shangri-la di Malibu, è stato prodotto da Rick Rubin, che già ha lavorato agli ultimi cinque album della band. Al missaggio, Andrew Scheps (U2, Adele, Weezer ecc.) e Greg Fidelman (Audioslave, Johnny Cash ecc.). Il primo singolo, "The Adventures of Rain Dance Maggie", uscirà il prossimo 18 luglio e il gruppo sarà headliner al Summer Sonic Festival di Osaka il 13 agosto, il 14 a Tokyo e il prossimo 24 settembre al Festival Rock in Rio di Rio de Janeiro, in attesa di vederli in Italia il 10 e l'11 dicembre a Torino e Milano. Intanto un piccolo particolare è già stato svelato: l'immagine di copertina è firmata da Damien Hirst.