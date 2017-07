Rhodiola, dalla gelida Siberia

Assunta regolarmente in inverno dagli abitanti della Siberia per prevenire le malattie, è arrivata a noi solo dopo la caduta del muro di Berlino. Nome botanico Rhodiola rosea Origine dalla gelida Siberia orientale, cresce spontanea nelle regioni settentrionali d'Europa e in Alaska, tra i 900 e i 3000 metri di quota Storia nota fin dai tempi antichi dagli imperatori cinesi, che inviavano messi per procurarsi "la radice dorata", è stata oggetto di studi nella ex Unione Sovietica per la ricerca della medicina sportiva, i cui risultati sono giunti a noi solo dopo la caduta del regime sovietico Principi attivi le foglie contengono in particolare fenilpropanoidi chiamati rosavin, rosin e rosarin, antocianine e flavonoidi Attività terapeutica