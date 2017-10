La casa green che porta l’Italia nel mondo

A Chienes, in provincia di Bolzano, nella sede di Rubner Haus, il cantiere si sta per chiudere e i lavori ultimati. Dopodiché RhOME for denCity sarà pronta per essere smontata e trasportata via treno a Versailles, dove a giugno si terrà il SolarDecathlon 2014, la gara internazionale di edilizia sostenibile.