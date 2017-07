Ricerche di mercato: arriva l’ipnosi

Sondare i gusti del consumatore attraverso l'ipnosi: è l'ultima frontiera del marketing made in Usa. A far rimbalzare la notizia, apparsa sulla rivista inglese "New Scientist", è il massmediologo Klaus Davi che sottolinea come ultimamente i consumatori, alla domanda "Quale prodotto compri?", spesso mentono o dicono addirittura il contrario di quello che realmente pensano, facendo perdere alle aziende centinaia di miliardi. Per controllare le resistenze dei consumatori si punta allora sull'ipnosi, una nuova tendenza che sta prendendo piede soprattutto in America. Secondo "New Scientist", Bill Mc Donald della New Thinking di Sacramento sostiene che l'evoluzione delle ricerche di mercato non può essere che l'ipnosi, perché sotto ipnosi la frequenza dei commenti di tipo emozionale aumenta notevolmente. E mentre - sempre secondo la rivista - gli istituti di ricerca che utilizzano questa tecnica stanno moltiplicando i loro guadagni, un pool di psicologi dell'Università di Waterloo sostiene che la capacità di ricordare un marchio sotto ipnosi è imprecisa e inaffidabile. Anche in Italia le reazioni non si sono fatte attendere: tra le tante quella di Unicom che afferma: "Le aziende italiane non possono che criticare una simile coercizione dal punto di vista etico. Non si può sondare un consumatore inconsapevole ed anche il profilo giuridico è discutibile". Dagli Usa Naomi Klein commenta: "È l'ultima frontiera di un attacco delle multinazionali all'integrità emotiva dell'uomo"