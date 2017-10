Ricetta: spinaci stufati nelle mele

Ingredienti per 4 persone 500 g di spinaci freschi 4 grosse mele golden 40 g di parmigiano grattugiato olio extra vergine di oliva sale pepe in grani Preparazione Lavare,asciugare e privare le mele del torsolo. Tagliarle a metà e scavare la polpa lasciando un bordo di circa mezzo centimetro. Accomodarle su una placca unta d'olio e passarle in forno a 180° per 10 minuti (giusto il tempo di farle un poco appassire). Nel frattempo, lavare e lessare gli spinaci con la sola acqua dell'ultimo risciacquo; scolarli, strizzarli e farli insaporire in padella con olio, aglio, sale e pepe. Trasferirli nelle mele, aggiungere un filo d'olio, spolverizzare abbondantemente di parmigiano e passare le mele al grill del forno per 5 minuti. Servirle calde. Varianti Fiocchetti di burro al posto dell'olio. Noce moscata al posto del pepe. Notizie e consigli Due curiosità sulla cottura: gli spinaci cotti rilasciano all'organismo più betacarotene; le mele cotte al forno conservano buona parte del loro contenuto vitaminico.