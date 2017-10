Ricordando l’11 settembre. Da Bloomberg a Springsteen

"E' difficile ripensare alla tragedia dell'11 settembre, ma il modo in cui ne siamo usciti ci deve rendere orgogliosi. Non dimenticheremo mai la devastazione dell'area che e' diventata nota come Ground Zero. Pero' e' venuto il momento di chiamare quei sedici acri di terreno per quello che sono: il World Trade Center e il National September 11 Memorial and Museum" - Michael Bloomberg, sindaco di New York, 2011 "E' un evento che ha cambiato per sempre la vita di questa città. Una tragedia che ha marchiato a fuoco e per sempre il nostro Paese. Ogni anno, in questo giorno, noi siamo tutti newyorkesi" - Barack Obama, 11 settembre 2009 "A nome del popolo tibetano desidero trasmettere le nostre condoglianze più sentite e la più profonda solidarietà al popolo americano. Le nostre preghiere sono indirizzate ai molti che hanno perso la vita, a coloro che sono stati feriti e ai molti di più che sono stati traumatizzati da questo atto di violenza senza senso". - Dalai Lama, lettera al Presidente Usa George W. Bush, 2001 "A coloro che sostengono che la nostra città non sarà più la stessa, dico che hanno ragione. Sarà migliore, infatti. In questo momento comprendiamo più chiaramente perché gente di tutto il mondo desidera venire a New York e in America, capiamo perché lo hanno sempre desiderato e perché continueranno a desiderarlo. Queste ragioni si chiamano libertà, uguale protezione sotto la legge, rispetto per la vita umana, promessa di un'opportunità" - Rudolph Giuliani, discorso pronunciato da sindaco di New York durante la veglia di preghiera allo Yankee Stadium, 23 settembre 2001 "Il mondo è cambiato. Dobbiamo cambiare noi. Innanzitutto non facendo più finta che tutto è come prima, che possiamo continuare a vivere vigliaccamente una vita normale. Con quel che sta succedendo nel mondo la nostra vita non può, non deve, essere normale. Di questa normalità dovremmo avere vergogna". - Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra, 2004 "Un conto è dar la caccia a un manipolo di fanatici sui monti dell'Afghanistan o per i meandri di Gaza e Baghdad. Tutt'altra cosa è invece arginare, guarire dal fanatismo. Per parte mia non ho alcuna specifica competenza nel campo della caccia, ma serbo qualche pensiero sulla natura del fanatismo e sui modi per ammansirlo, se non redimerlo. L'attacco all'America dell'11 settembre non è classificabile tout court come uno scontro fra povertà e ricchezza". - Amos Oz, Contro il fanatismo, 2004 "Che qualcuno abbia, nei giorni scorsi, pronunciato parole inopportune sulla superiorità della cultura occidentale, sarebbe un fatto secondario. Quello che non è secondario, e che deve preoccupare un poco tutti, politici, leader religiosi, educatori, è che certe espressioni, o addirittura interi e appassionati articoli che in qualche modo le hanno legittimate, diventino materia di discussione generale, occupino la mente dei giovani, e magari li inducano a conclusioni passionali dettate dall'emozione del momento". - Umberto Eco, 5 ottobre 2001 "Per la prima volta nella sua storia l'America ha visto la guerra entrare nelle sue metropoli, nelle sue strade e nei suoi grattacieli, nei suoi centri istituzionali, e seminare strage nella sua popolazione civile. È un evento epocale, tanto imprevisto nelle sue modalità quanto imprevedibile e incommensurabile nelle sue conseguenze politiche e militari" - Luigi Pintor "Mi sono svegliato stamattina Respiravo appena Solo un'impressione di vuoto dal letto in cui hai sempre dormito Vorrei un bacio dalle tue labbra Un occhio per un occhio Mi sono svegliato stamattina, sopra di me un cielo vuoto" - Bruce Springsteen, 'Empty Sky', 2002