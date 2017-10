Ricordando Ravi Shankar

Ravi Shankar sarà ricordato soprattutto per la sua lunga collaborazione prima con i Beatles e poi con George Harrison. Iniziata negli anni Sessanta, portò al grande Concerto per il Bangladesh dell'agosto 1971, il primo concerto benefico nella storia della musica che fu seguito da un pubblico di 40.000 persone. Oltrechè sodalizio artistico, l'amicizia con Harrison portò il maestro Shankar, nel 1974, in un tour negli Stati Uniti lungo 50 date; mentre il 1997 fu l'anno dell'album a quattro mani Chants of India. E anche dopo la morte di George, Ravi non smise di dimostrare riconoscenza all'amico, partecipando nel 2002 al concerto tributo Concert for George. Ma la vita di Ravi Shankar (tutta dedicata all'arte) è molto, molto di più. Nato nel 1920 a Benares, la città indiana sacra agli induisti meglio conosciuta come Varanasi, Ravi Shankar proviene da una famiglia benestante e da sempre devota all'arte. Gli Shankar erano, infatti, una famiglia di bramini bengalesi: membri della casta più alta in India, arrivavano dal Bengala, una zona dell'India orientale che ha dato i natali a moltissimi poeti, filosofi e cineasti. Il fratello maggiore è un riconosciuto ballerino e coreografo (lavorò anche con Anna Pavlova) e molto presto Ravi entra a far parte del suo corpo di ballo. Insieme a lui inizia a viaggiare e viene a contatto con l'Europa e l'Occidente, scoprendone il cinema e la musica classica, ma anche il jazz. Durante l'adolescenza, però, si avvicina sempre di più al sitar, capendo di volersi dedicare completamente alla musica. Terminati gli studi, iniziano le prime composizioni per balletti e film: in quegli anni scrive colonne sonore per Satyajit Ray, giovane cineasta bengalese che diverrà uno dei più grandi autori cinematografici indiani del Ventesimo secolo. Incide per la casa discografica inglese HMV con filiale in India e la sua musica incomincia a varcare i confini indiani: si esibisce alla Royal Festival Hall in Inghilterra; inizia a insegnare a musicisti jazz americani come John Coltrane (che chiamerà il figlio Ravi in onore del suo grande maestro) e Don Ellis; registra con il violinista americano Yehudi Menuhin e con Philip Glass. E via via, il suo nome incomincia ad essere conosciuto in tutto il mondo come quello di un grande ambasciatore della musica. Dopo aver contribuito a introdurre nuove sonorità in Revolver, album del 1966 dei Beatles in cui il sitar compare una delle sue prime volte, Ravi Shankar sembra quasi il candidato perfetto (a metà strada fra guru e portavoce) del movimento hippy, che vedeva nell'India una terra promessa. Per questo motivo viene invitato a partecipare a Festival come quello di Monterey, in California, e nel 1969 a Woodstock, insieme a Jimi Hendrix che, in quell'occasione, incendia la chitarra sul palco. Ravi non si tira certo indietro ma, negli anni successivi, ammetterà che non era proprio il suo mondo e che quello di Jimi Hendrix era stato "il più grande sacrilegio possibile". Anche la sua vita privata è stata piuttosto movimentata: tre mogli, molte fidanzate e un numero ancora più elevato di amanti. Lui stesso, nella sua autobiografia Raga Mala. La mia vita, la mia musica ammette che quando vedeva una donna appena piacente se ne innamorava e faceva di tutto per conoscerla, salvo poi pentirsene dato che era fidanzato con altre due o tre o era già sposato. Da una di queste avventure occasionali, quella con l'organizzatrice di concerti Sue Jones, nel 1979 è nata Norah Jones, mai riconosciuta, affermata cantautrice americana. L'11 dicembre scorso Ravi Shankar si è spento a 92 anni a San Diego, lasciando una testimonianza straripante così nella vita come nella musica: 6 corde per noi, 18 per lui...