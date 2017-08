Ricotta dolce al cioccolato

Ingredienti per 6 persone 350 g di ricotta romana 50 g di uvette 2 cucchiai di pinoli 4 cucchiai di zucchero di canna 3 cucchiai di cacao fondente 50 g di cioccolato amaro 4 cucchiai di farina 1 cucchiaio di cannella in polvere 2 uova olio extravergine di oliva Preparazione Lavorare la ricotta con 3 cucchiai di farina, i tuorli, lo zucchero, l'uvetta ammorbidita, i pinoli, il cacao, la cannella e il cioccolato grattugiato. Lavorare il composto finché sarà liscio e uniforme, quindi incorporare gli albumi montati a neve ben ferma. Ungere uno stampo a cerniera e spolverizzare con la farina rimasta. Versarvi il composto e cuocere in forno caldo a 180° C per 30 minuti circa. Far raffreddare e servire. Varianti Un accostamento originale: mescolate all'impasto anche 1/2 cucchiaino di menta secca tritata. Decorate il dolce spolverizzandolo di zucchero di canna e con foglie di menta fresca. Notizie e Consigli Il cioccolato è recentemente tornato alla ribalta per il suo riscontrato effetto protettivo su cuore e circolazione, dovuto all'alto contenuto di flavonoidi, antiossidanti. Tra i suoi pregi anche l'alto potere energetico, tonico e antidepressivo. Il cioccolato continua però a rimanere un alimento sbilanciato: a fronte di un 5,8% di proteine contiene il 34% di grassi.