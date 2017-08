Riequilibrio energetico di un negozio

Nei pressi del centro di Padova, un negozio precedentemente localizzato in una zona perturbata da inquinamento elettromagnetico provocato da antenne di telefonia, è stato spostato in un'area esente da campi elettromagnetici. Prima di procedere alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione, una prima verifica del sito, ha permesso di individuare problematiche di tipo formale ed energetico: il negozio, precedentemente adibito a magazzino, presentava tre pilastri "infilati" e un vano ascensore di altra proprietà, che dal punto di vista energetico costituivano degli elementi generanti "Sha Qi", una sorta di lama rivolta verso le vetrate e le pareti interne. Inoltre, attraverso l'indagine geobiologica è stata rilevata una griglia di campi radianti per stabilire dove localizzare le scaffalature con i prodotti e le rispettive zone vendita. L'intervento proposto, ha cercato di riequilibrare le forme, prima di tutto rivestendo i pilastri. Essi sono diventati delle colonne in gesso naturale prive di additivi. Ciò ha creato da un punto di vista formale un ambiente più armonico. Tutte le pareti sono state trattate con pitture naturali a base di oli vegetali per eliminare ogni tipo di sorgente di inquinamento indoor e finite con velature. Si è privilegiato il colore azzurro legato all'Elemento Acqua, dato che dall'analisi in pianta il negozio ha una forma rettangolare associata all'Elemento Legno, nutrito nel ciclo creativo dei cinque Elementi appunto dall'Elemento Acqua. Inoltre dallo studio numerologico il proprietario risulta anch'esso Elemento Legno. Le colonne laterali sono state colorate di azzurro, mentre quella centrale, legata all'Elemento Terra, è stata dipinta di giallo. Lo studio del proprietario è stato dipinto di verde e violetto in quanto colori legati all'Elemento Legno, i bagni di verde e azzurro. Per quanto riguarda il tema della luce, altro aspetto molto importante in uno spazio di vendita, sono stati installati dei tubi "true light", che riprendono l'emissione dello spettro solare. Tutti i nuovi arredi sono di legno naturale. Stefano Parancola bioarchitetto