Rifiuti zero, a Firenze le Mamme no inceneritore

Le Mamme no inceneritore svolgono un'azione di protesta e informazione alla cittadinanza e si battono contro la realizzazione, nel comune di Sesto Fiorentino, di un impianto che dovrebbe bruciare rifiuti per produrre energia: un termovalorizzatore, o come lo chiamano tutti, un inceneritore. L'opera, secondo le mamme, è contraria a ogni buona pratica di riciclo promossa da una società che abbia a cuore la salute dei cittadini oltre che le casse delle amministrazioni locali. La quantità di energia elettrica prodotta, inoltre, sarebbe poco rilevante.

"Non siamo visionarie, un'alternativa è possibile"

A che punto siamo