Troppo calore, troppo sudore

Tutti i mammiferi producono calore, grazie alle reazioni chimico-fisiche che avvengono all'interno delle cellule. E mantenere costante questo calore, (per l'uomo la temperatura ideale è tra i 36-37 gradi) è fondamentale per far sì che tutto funzioni perfettamente (è come la temperatura del motore dell'auto, per girare bene deve essere costante sui 90 gradi). L'uomo, utilizzando migliaia di ghiandole, espelle il calore in eccesso tramite la sudorazione. Il sudore è composto per il 70 per cento d'acqua, più sali minerali e sostanze 'di scarto'. Oltre a questa importante funzione, il sudore, assieme a sostanze sebacee, produce una pellicola protettiva per la pelle, rendendola elastica e aiutandola a difendersi da germi presenti nell'ambiente. Ma quando fa molto caldo e l'umidità dell'aria è alta, o a causa di situazioni stressanti, una eccessiva sudorazione può provocare una situazione di disagio. E allora si vorrebbe limitare i danni. Ma come farlo utilizzando rimedi e prodotti naturali? Innanzitutto è bene curare l'alimentazione, evitando carni rosse, alcol, formaggi grassi e fritti. Non bere bevande ghiacciate, la sensazione di benessere è solo momentanea. Queste ultime provocano uno sbalzo termico, raffreddando il corpo, e ciò non fa altro che aumentare la produzione di sudore. Ma anche dal regno vegetale si può trarre beneficio. Parliamo della salvia (Salvia officinalis). L'etimologia della parola deriva dal latino: salvia ha la stessa radice del verbo salvare e della parola salus (salvezza, ma anche salute). Il nome latino testimonia le virtù che gli antichi Romani le riconoscevano. Oltre agli altri benefici, la salvia è utile nel trattamento della sudorazione eccessiva. Si può acquistare dell'olio essenziale ed è possibile aggiungere la fraganza disciolta nell'acqua della vasca da bagno, diluita per un rinfrescante pediluvio oppure diffusa nel bruciaessenze. Importante sottolineare che non deve essere usata in gravidanza o allattamento, né tantomeno assunta in dosi massicce. L'azione si manifesta dopo alcune ore dall'assunzione e l'effetto permane per alcuni giorni. L'effetto dell'olio essenziale è quello di paralizzare le terminazioni nervose periferiche delle ghiandole sudoripare e di conseguenza limitare la traspirazione. Per i più facoltosi e per gli amanti del fai-da-te, è possibile preparare un infuso alle erbe, con una manciata di lavanda, salvia, timo, rosmarino, menta, assieme ad un bicchiere di aceto di mele. La procedura è semplice. Chiudete le erbe in un contenitore assieme all'aceto di mele. Riponete il contenitore in un luogo caldo e lasciatelo agire per 10 giorni, dopodiché si filtra in una bottiglia il liquido rimasto. Alla fine è possibile utilizzare il liquido diluito in poca acqua sulle parti del corpo interessate lasciandolo assorbire.